高雄端午龍舟賽照辦 陳其邁：當天快篩陰才可比賽

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「2022高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽」將登場，高雄市政府加緊整頓中芸漁港環境，清除周遭碼頭不明堆置物品，以提供優良比賽場域。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月21日

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）國內疫情不斷，已停辦2年的高雄愛河龍舟嘉年華將在端午連假登場。高雄市長陳其邁今天表示，賽事將在高規格防疫下如期舉辦，大人需打滿3劑疫苗、比賽當天也要快篩陰性。

端午節將至，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦2年的高雄愛河端午龍舟嘉年華將於6月3日到5日連假舉行。高雄市政府日前宣布，6月3日將由龍舟拔河賽揭幕，6月4至5日則是傳統、競技龍舟直道競速的重頭戲。

陳其邁今天上午出席蓮池潭水域運動中心開幕記者會接受媒體聯訪，被問及疫情下龍舟賽是否如期舉行，陳其邁說，目前龍舟賽在部分縣市一些有辦、一些停辦，疫情當下大家難免受影響，但戶外活動風險較低，只要做好防疫措施，希望能在疫情和日常生活中取得平衡，如期舉辦比賽。

陳其邁說明，愛河端午龍舟嘉年華賽採高規格防疫，大人必須打滿3劑疫苗、18歲以下學生須打滿2劑，比賽當天都要快篩陰性才能參加比賽，岸邊也會做人流管制。

林園地區擁有悠久歷史的傳統賽事「2022高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽」也將在6月3日至5日登場，市府加緊整頓中芸漁港環境，清除周遭碼頭不明堆置物品，以提供優良比賽場域。

高雄海洋局長張漢雄今天透過新聞稿表示，中芸漁港龍舟賽是高雄唯一在漁港舉辦的龍舟競賽，是極具特色的端午活動。市府近年投入東防坡堤延長、新建漁具倉庫、漁筏泊區擴建工程等多項公共建設，營造良好環境。民眾可趁觀賞龍舟賽之際來趟林園小旅行，感受漁村風貌，也欣賞林園海洋濕地公園、林園紅樹林生態區的美麗風景。（編輯：郭諭儒）1110521