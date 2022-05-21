北市訂社區設電動車充電設備管理辦法範本

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（中央社記者劉建邦台北21日電）北市建管處今天表示，為協助公寓大樓，訂社區增設電動車充電設備管理辦法範本，若經所有權人會議通過，範本視具效力規約，住戶或管委會未遵守，恐違反建築法等規定。

北市府建築管理工程處發言人鄭大川指出，內政部在2019年修正建築技術規則，新增建物應預留電動車充電設備裝設空間，加上近期常接獲社區或管理委員會詢問設置充電設備，因此提供管理辦法範本供民眾參考。

他說，北市訂定社區電動車增設充電設備管理辦法範本，範本視為具效力規約，訂定規約須經區分所有權人會議通過，若經通過後，住戶或管委會未遵守，則可能違反建築法等規定。

建管處表示，訂定電動車增設充電設備管理辦法範本包含訂定緣由、電動車充電設備管理事務原則屬管委會管理等內容，且可依社區特性訂定、修正相關權責分工，範本可至官網下載。

建管處指出，內政部在2019年7月1日公告實施修正「建築技術規則建築設計施工篇」第62條條文，北市府就依修正條文，要求建物申請建築執照時，應留設電動車充電設備位置。

建管處表示，從去年3月起推出由專家學者成立輔導團隊，免費為社區提供裝設電動車充電設備諮詢服務，並補助工程費。

建管處指出，補助申請電動車充電設備額度，最高補助為總經費49%，並視社區規模大小，補助上限為新台幣10萬元至20萬元，如100戶以下補助10萬元、200戶以上20萬元。（編輯：方沛清）1110521