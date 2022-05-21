主動廚房5脊髓傷友 為花蓮防疫人員包水餃加菜

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花蓮「主動廚房」是專為脊髓損傷者打造的工作環境，為感謝縣府衛生局人員在幕後協助防疫，5名傷友21日特別前往衛生局動手包水餃，為假日加班出勤的逾百名工作人員加菜。中央社記者張祈攝 111年5月21日

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）主動廚房5名脊髓傷友，感念衛生局人員協助抗疫，今天全體出動在花蓮縣衛生局包水餃，為假日仍要上班的100餘名防疫人員加菜。

主動廚房發起人陳守實接受媒體聯訪指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延嚴重，社會關注度都在醫療人員，傷友在新聞媒體看到民眾對衛生局公務員多是抱怨，便主動提議「大哥，我們要去衛生局包水餃，你幫我們安排」。

傷友們一字排開，坐在輪椅上努力包出漂亮水餃，傷友歐淳友與太太蔡美雅合作，太太手不方便，負責裝餡料，歐淳友將水餃捏成形，他向衛生局人員說，謝謝你們幫忙守住台灣，辛苦了。

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陳守實說，5名傷友利用休假，出動到花蓮衛生局現包水餃，看到這群傷友從受助者身份，主動將所學技術回饋社會，讓他很感動，不只提供水餃，也加碼所有產品為工作量爆量的衛生局人員加菜。

花蓮衛生局副局長鍾美珠表示，局裡員工數約200多人，今天「只有」100多人加班算少了，疫情爆發後很多員工都無法返鄉，她每天行程就是宿舍、局內及疫情記者會，也已經很久沒回台東老家跟家人團聚了。（編輯：郭諭儒）1110521

位於花蓮的「主動廚房」專為脊髓損傷者提供友善工作環境，由於近來國內疫情延燒，5名主動廚房的傷友感念防疫人員工作辛勞，21日特別前往縣府衛生局現場手包水餃，為辛苦的衛生局人員加菜。中央社記者張祈攝 111年5月21日

花蓮「主動廚房」5名脊髓損傷者主動提議要為辛苦的花蓮縣衛生局防疫人員包水餃加菜，主動廚房董事長方來興（右2）、發起人陳守實（右）21日陪同前往，看到傷友們從受助者化身回饋者，陳守實表示，很感動。中央社記者張祈攝 111年5月21日