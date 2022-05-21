更多編輯台推薦新聞：
影片／陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟
運動

影片／陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看
生活

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三總開設松機篩檢站可看診領藥 日採檢量能2000人
首頁 / 地方

澎湖衛生局推到宅快篩 為獨居或臥床長者服務

2022/5/21 16:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣21日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，澎湖縣政府衛生局今天起啟動到宅快篩服務，獨居或是長期臥床長者，有快篩需求者，可電話預約，將由衛生所護理師到府協助快篩。

澎湖確診再創新高，縣政府今天公布新增145起確診案件，有2例非澎湖籍，其餘143例為澎湖籍，所幸皆為輕症，其中以20至29歲31人最多，學生則有36例，年紀最小的是1歲1個月的女童。年紀最長的為83歲男性，除1例收治集中檢疫所，其餘144例均採居家照護。

縣府表示，今天推出到宅快篩服務，凡是獨居或是長期臥床長者，有快篩需求，將由衛生局馬公第3衛生所護理師到府協助快篩。

縣府指出，馬公市最近有一名90多歲被匡列居隔的阿嬤，因出現咳嗽、流鼻水等症狀，由於本人和家屬均不會使用快篩劑，求助衛生所，衛生所考量年事已高與穩定當事人心情，護理師主動到宅快篩，目前採居家照護，恢復情況良好。

澎湖縣政府表示，今天確診145例，累積達1326例，其中收治有646人，680人已康復出院。（編輯：郭諭儒）1110521

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族