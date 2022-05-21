台東南迴線逾60公里卻無PCR檢測站 縣府：改善中

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東疫情未見緩和，但南迴線4鄉鎮超過60公里長卻沒有設置PCR檢測站，民眾抱怨要花費約1小時到台東市區檢測。台東縣政府表示，目前正在規劃設置中。

台東縣衛生局長黃明恩今天下午召開台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會，今天新增576例確診。南迴4鄉鎮今天合計有62例確診，從4月底累計至今共576例，但4鄉鎮超過60公里長沒有PCR採檢站。

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南迴線縣議員蔡玉玲告訴媒體，全縣目前有8個PCR採檢站，唯獨南迴線4個鄉鎮沒有PCR採檢站，居民舟車勞頓到台東市區採檢，來回超過2小時，南迴都是老人家和小孩，更應該受到醫療保護及保障，衛生局不應落後部署。

黃明恩在記者會上表示，正在規劃設置中，會儘快完成公布地點。民眾若快篩陽性，可經醫事人員視訊診療來判讀確認，若需進一步PCR檢測，可自行開車前往或是由防疫專車安排接送，來緩解民眾就醫需求。（編輯：郭諭儒）1110521