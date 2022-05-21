三重先嗇宮神農文化祭 為期6天藝文表演將遶境

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（中央社記者沈佩瑤新北21日電）新北市定古蹟先嗇宮「神農文化祭」邁入第22年，今天晚間熱鬧開幕，即起至26日將舉辦包括傳統科儀、民俗表演、國樂及合唱團表演、傳統米食推廣等活動，25日還將遶境三重區祈福。

市定古蹟先嗇宮座落三重區，具268年悠遠歷史，香火鼎盛是當地重要信仰中心。新北市副市長謝政達今天晚間與寺廟代表，一同為一年一度「神農文化祭」揭開序幕。

謝政達致詞指出，先嗇宮是三重區唯一市定古蹟，也是三重區最古老廟宇，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，除支持市政防疫工作、捐贈防疫關懷箱外，並捐贈洗手乳給在地學校，感謝廟方推動公益不遺餘力。

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新北市政府民政局晚間發布新聞稿指出，神農文化祭源自早期聞名的「三重埔大拜拜」，也就是神農大帝誕辰慶典，現雖大拜拜盛況不復見，但轉型為文化祭活動，發揚神農大帝救世渡人精神，同時提升大眾宗教文化藝術素養。

民政局長柯慶忠表示，今年神農文化祭活動即日起至26日，為期6天，將有多組藝文團體輪番演出；25日「神農大帝出巡遶境祈福」以車巡及徒步方式遶境三重市區主要幹道，參與人員除全程需戴好口罩，皆已完成3劑COVID-19疫苗接種以貼紙標示，沿途並禁鑽轎腳，也請參與活動民眾遵守防疫措施，注意維護個人健康及衛生。（編輯：張銘坤）1110521