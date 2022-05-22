遭指宣導機車禮讓客車 北市交通局：溝通落差

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）北市交通局找網紅拍攝宣導影片，卻被指控宣導機車禮讓客車；交通局說明，聯繫溝通由公關公司負責，交通局沒有、也絕不會提供這樣錯誤的資訊，應是溝通過程出現落差。

YouTube頻道有百萬訂閱的網紅Cheap昨天發布影片，表示台北市交通局4月底委託公關公司聯繫他，尋求合作拍攝交通安全宣導影片，他答應並根據公關公司提供的資料寫出腳本文案後，卻被退回。

影片來源：cheap

Cheap在影片中秀出與公關公司的對話紀錄截圖，指控交通局完全不尊重創作者，是「典型的慣老闆」，他只收取新台幣7萬元的費用，卻被要求刪改文案架構、內容，甚至威脅取消合作，且交通局歧視機車族，竟然要求宣導機車應依規定禮讓大小客車。

這部影片上架17小時，已有超過54萬次點閱、9179則留言，更有許多網友直接捐贈金錢，表示非常感謝Cheap為機車族發聲，希望政府能因此聽見民眾聲音。

對此，交通局交通安全科長彭志文向中央社記者表示，已經與公關公司聯繫了解過程，應該是與Cheap的溝通過程有出現落差，交通局重視機車交通安全，不會歧視機車族或任何用路人，公關公司將繼續按照合約，完成交通局宣導訴求。

交通局透過新聞稿澄清，台灣的交通法規並沒有「機車禮讓大小客車」的規定，交通局委託公關公司宣傳時，從來沒有、也絕對不會提供這樣錯誤的資訊，影片中的文字並非交通局提供。

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交通局指出，合作案聯繫、溝通均由公關公司與Cheap聯繫，交通局人員在過程中都未直接和Cheap對話，腳本內容也是秉持交通專業提出建議和溝通，宣導重點是強調「機車勿與大型車併行，遠離大型車」等交通安全觀念。

交通局表示，感謝網友所提建議和問題，可至HELLO TAIPEI台北市單一陳情系統或交通局臉書（Facebook）專頁「臺北交通大家談」反映，將會納入未來政策參考，希望在兼顧交通安全情況下，讓法令能更貼近所有用路人的需求。（編輯：陳仁華）1110522