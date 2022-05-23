陸軍化學兵連出動 助染疫清零後的黎明教養院清消

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮黎明教養院爆發COVID-19院內感染，歷經辛苦抗疫，終於在20日全院解除隔離，經衛生局通知與啟動，陸軍花東防衛指揮部化學兵連今天進入教養院內進行消毒。

花蓮黎明教養院致力於照顧身心障礙者，4月底爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）院內感染，累積93名院生、工作人員確診，歷經3週就地隔離，20日住宿院生全體解除隔離，陸續恢復上課。

花蓮黎明教養院發布訊息表示，消毒工作由花防部指揮官陳建義中將指示，規劃化學兵連出動消毒任務，包括院內寢室使用氣體消除機，公共空間使用氣霧式消毒機，一具裝備2人1組執行。

教養院各樓層都有寢室及公共空間，因此各層編組4人各使用一具的氣體消除機及氣霧式消毒機，外加一組消毒站4員編組。

化學兵連長朱鵬錫表示，化學兵連從去年開始執行營區內預防性消毒工作，進而協助各鄉鎮清消，今年除黎明教養院，也協助衛生福利部花蓮醫院的消毒任務。期間收到許多民眾的肯定與回饋，倍感窩心，全連弟兄將持續守護家園，共同抗疫。

花蓮黎明教養院長邱淑義指出，這段日子以來，努力配合中央與地方的防疫政策，加上一線工作人員的專業照顧，得以在這場戰役快速清零，恢復正常生活。

自教養院內發生群聚感染即受到各界的幫助，不論是防疫物資或是各種形式的關懷，都給予很大的援助，因為有各界的伸援，才能讓黎明教養院繼續服務有心智障礙者的家庭。（編輯：黃世雅）1110523