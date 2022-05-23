助旗津振興觀光 許常德創作歌曲「渡過幸福」

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）知名音樂人許常德為旗津創作歌曲「渡過幸福」，今天在臉書發布相關宣傳影片，他並預告，邀了一群熱血藝術家一起改造渡輪、老街和派出所，一連串的創意將陸續推出。

許常德今天在個人臉書粉專「許常德的地下手記」，發布了為旗津創作的歌曲「渡過幸福」相關資訊及影片。

許常德說，這首歌正式版本由旗津音樂人安伯政演唱，是他為旗津無償寫的，因歌曲最近完成，還不熟，唱錯8次，他會試著把可愛的NG畫面剪給大家看。

許常德說，旗津是高雄非常美麗的島，有老街、有百年天后宮和老教堂，還有旗津道沙灘酒店看衝浪與夕陽，中洲有美食與文青老工廠等；他邀了一群熱血藝術家要一起改造渡輪、老街和派出所，一連串的創意將會陸續推出。

許常德表示，希望告訴大家旗津不僅走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，重新發光，也是今年暑假最值得來的地方，也謝謝高雄市政府力挺他們完成。正式的版本，希望是千名旗津人和安伯政大合唱。

高雄市觀光局對中央社記者表示，對此事樂觀其成，雙方已在洽談合作，希望未來相關創作能授權市府，共同推廣旗津觀光。（編輯：黃世雅）1110523