更多編輯台推薦新聞：
國中會考111年試題及解答一覽
生活

國中會考111年試題及解答一覽

公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡
生活

公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

助旗津振興觀光 許常德創作歌曲「渡過幸福」

2022/5/23 18:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）知名音樂人許常德為旗津創作歌曲「渡過幸福」，今天在臉書發布相關宣傳影片，他並預告，邀了一群熱血藝術家一起改造渡輪、老街和派出所，一連串的創意將陸續推出。

許常德今天在個人臉書粉專「許常德的地下手記」，發布了為旗津創作的歌曲「渡過幸福」相關資訊及影片。

許常德說，這首歌正式版本由旗津音樂人安伯政演唱，是他為旗津無償寫的，因歌曲最近完成，還不熟，唱錯8次，他會試著把可愛的NG畫面剪給大家看。

許常德說，旗津是高雄非常美麗的島，有老街、有百年天后宮和老教堂，還有旗津道沙灘酒店看衝浪與夕陽，中洲有美食與文青老工廠等；他邀了一群熱血藝術家要一起改造渡輪、老街和派出所，一連串的創意將會陸續推出。

許常德表示，希望告訴大家旗津不僅走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，重新發光，也是今年暑假最值得來的地方，也謝謝高雄市政府力挺他們完成。正式的版本，希望是千名旗津人和安伯政大合唱。

高雄市觀光局對中央社記者表示，對此事樂觀其成，雙方已在洽談合作，希望未來相關創作能授權市府，共同推廣旗津觀光。（編輯：黃世雅）1110523

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族