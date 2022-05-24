台中謝氏早點老闆娘確診未戴口罩現身店內 衛生局：最重罰30萬

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台中市北區知名謝氏早點店老闆娘被投訴在確診居家隔離期間出現在店內，擅自離開隔離住所，雖然老闆娘喊冤說只走出來8步，台中市衛生局24日表示，依法規定可裁處新台幣6萬至30萬元罰鍰。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市北區知名謝氏早點店老闆娘被投訴確診居隔期間未戴口罩出現在店內，雖然老闆娘喊冤說只走出來8步，台中市衛生局今天表示，依法規定可裁處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

謝氏早點店老闆娘遭民眾投訴在確診居隔期間還在賣早點，台中市衛生局食安處23日派員前往早點店稽查發現21日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的老闆娘，在居家隔離期間出現在店內，擅自離開居家隔離住所。

早餐店老闆娘今天向媒體喊冤說，自己確診後就沒賣早點，昨天中午洗澡後看到衛生局人員出現在店裡一直拍照，一時緊張忘了戴口罩跑出來查看，當時只走了8步，而且她是從屋內走出來，並不是從外面走進來，為此可能遭重罰，真的不甘心，早餐店將暫時休息整理環境。

台中市食品藥物安全處秘書蔡文哲針對此案接受記者採訪時表示，稽查人員昨天到場時，現場有員工在店面作業，未見老闆娘於店面從事餐飲製作及服務，稽查期間，發現老闆娘未佩戴口罩，擅自離開居家隔離住所，欲跑至店面拿東西給員工，現場並經店員確認為老闆娘本人無誤。

對於老闆娘擅離居家隔離場所一事，蔡文哲指出，此案依據稽查後了解的實際違規情形，適用傳染病防治法規定，可裁處6萬至30萬元罰鍰。

此外，食安處表示，稽查人員昨天也發現多項不符合「食品良好衛生規範準則」的項目，包含儲藏區及煎台開關與煎台地面不潔等多項缺失，已責令業者限期改善完成，屆時複查仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1110524