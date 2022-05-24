議員籲山坡地住宅改建等條例應修法 北市研議

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（中央社記者劉建邦台北24日電）北市議員王欣儀指出，再興社區先前發生女兒牆崩落，建議北市府加速修正山坡地山限區住宅改建都更等條例。北市都發局今天表示，已持續研議，放寬方向比照危老條例辦理。

國民黨台北市議員王欣儀發質詢稿指出，文山區再興社區3月間發生頂樓女兒牆崩落意外幸無傷，讓外界關注山坡地社區居住狀況，向台北市都市發展局調資料發現，山限區住宅集中在文山區、士林區、內湖區，位於山限區建物共1302棟，其中屋齡超過30年有764棟。

她表示，受法令限制，山限區住宅較難都更，除未提供容積獎勵外，要整合社區幾百戶所有權人同意更新也不容易，建議北市府針對相關條例修法，才能改善山限區舊建物問題。

北市府都發局指出，民國68年訂北市山坡地開發建築要點，並於101年10月公告修正為北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定，適用依都市計畫法劃定山坡地區，稱山限區。

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都發局表示，山限區分布在北投、士林、內湖、南港、信義及文山區，共130處；山限區住宅集中在內湖、文山及士林區，遇到改建狀況有劃設範圍影響開發權益、建築方式涉坡地安全、都更整建維護意願低等，像山限區建物要符合100%同意才能重建，大部分社區所有權人多，整合難度高。

都發局指出，將規劃修正都更等自治條例，擬放寬山限區建物比照都市危險及老舊建築物加速重建條例辦理，初步調整方向包含建物高度改至21公尺、放寬高度及後院深度比和建蔽率、9成住戶同意就可申請公辦都更2.0，相關修法持續研議。（編輯：張銘坤）1110524