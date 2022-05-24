台南白河蓮花季 預定6/4開幕

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市白河區是全國最大的蓮子和蓮藕產區，市府規劃今年白河蓮花季活動，預定6月4日開幕。

台南市政府農業局今天在市政會議說明今年白河蓮花季的活動規劃，台南市長黃偉哲表示，白河蓮花季是相當有歷史的活動，最大目標是建立在地品牌，發揚農產品知名度，創造農民收益，也為蓮花產區帶來更多觀光收益。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市白河區是全國最大的蓮子及蓮藕產區，盛花期是每年5月至6月，蓮子盛產期是6月至7月，蓮藕盛產期是10月至12月。

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白河蓮花季民國84年開辦，是當地的年度盛事，今年水情相對穩定，蓮田種植面積約230公頃，市府預定5月26日舉辦活動開跑記者會、6月4日開幕，多場農村慢活小旅遊也同步展開。

今年白河蓮花季將結合端午節舉辦蓮粽比賽，發送粽子給弱勢家戶；開幕當天活動包括街頭藝人表演，鄰近青農及在地商家販售蓮子、藕粉及周邊農特產品，且規劃限量蓮花絹印手作DIY，創作蓮鄉之旅紀念文創品。（編輯：張芷瑄）1110524