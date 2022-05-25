高雄雙檢揭牌選舉查賄小組 宣示辦案無時限上限

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄轄內兩大檢察署今成立「查察賄選及暴力執行小組」，由甫上任雄檢、橋檢新檢察長坐鎮主持，雄檢檢察長洪信旭宣示，查賄無底線、無上限、無時限，切勿挑戰政府查賄決心。

因應年底高雄市長、市議員、里長、原住民區長、區代表等九合一地方公職人員選舉，防範金錢、暴力、假訊息、境外資金等各種不法手段介入，高雄轄內高雄、橋頭地檢署上午舉行「選舉查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，宣示查賄制暴決心，未來也將依照法務部指示推動科技查賄系統，以跨平台科技辦案輔助查賄，以禁絕不法，端正選風。

新上任高雄地檢署檢察長洪信旭致詞表示，這次選舉查察工作挑戰有三，其一是地方型選舉更容易有結構式或包裹式賄選；其二是網路社會下，假訊息快速傳播影響選舉公平；第三是境外資金介入妨害選舉公正。

洪信旭說，對於任何干擾選民投票行為，檢方將列為選舉查察重點。今天揭牌儀式代表高雄地檢署轄區的檢、警、調、政風機關，宣示查賄絕對無底線、無上限、無時限，切勿挑戰政府的查賄決心，也鼓勵民眾踴躍提供檢舉線索，共同維護選舉純淨與公平。

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為此，雄檢將透過「一偵查組、一主任檢察官對應一分局」、「檢察官第一線進駐分局」等查察責任區機制執行精準佈雷、打擊暴力賭盤與幽靈人口、鼓勵檢舉賄選等工作，也將掃蕩假訊息、地下通匯。

橋頭地檢署新任檢察長鍾和憲致詞強調，未來將與轄內警、調、廉、政風等單位密切合作，防止賄選介入，也應嚴防假訊息、嚴辦境外資金、阻止境外勢力滲透介入，各單位應及早準備，掌握情資。（編輯：郭諭儒）1110525