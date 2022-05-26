台東增3例確診死亡 1歲女童有腸道閉鎖病史

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今天有3死亡病例，其中1歲6個月女童無接種疫苗，有腸道閉鎖病史。

台東縣政府衛生局長黃明恩今天下午召開疫情線上記者會。他說，台東縣今日新增749名確診者，645名民眾戶籍或居住地分在台東、104名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案9977人；現管接觸者1560人。

有關今日中央宣布台東3例死亡案例，第1案為男性，78歲、無接種疫苗、有心血管疾病病史；第2案為男性，94歲、接種3劑疫苗、有心血管疾病病史；第3案為女性，1歲6個月、無接種疫苗、有腸道閉鎖病史。

在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診161名學生、23名老師，累計共1834名學生、214名老師染疫。台東縣政府教育處宣布，為減少學生在校染疫風險，全縣高中職以下學校包含公立幼兒園所，5月30日至6月5日繼續實施遠距線上教學，停止實體課程1週。

台東縣長饒慶鈴呼籲家長及早帶孩子前往施打疫苗，希望能提高兒童疫苗覆蓋率，降低重症機率。（編輯：謝雅竹）1110526