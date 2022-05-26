鼓勵長者施打疫苗 花蓮送500元衛教品及快篩劑

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）為鼓勵長者施打疫苗，花蓮縣政府今天指出，縣內65歲以上、原住民族55歲以上長者即日起施打疫苗，加贈2劑快篩試劑，施打第1、2劑者加碼價值新台幣500元衛教品。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會，衛生局長朱家祥指出，為鼓勵長者打疫苗，即日起至6月30日，65歲以上長者及55歲原民長者接種疫苗可獲2劑快篩試劑；5月31日前長者施打第1、2劑縣府加碼500元衛教品。

朱家祥表示，縣內提供「0+7」自主防疫者、「3+4」居家隔離及自主防疫者，每人2劑、3劑快篩試劑，同住家人可憑健保卡及身分證領取快篩試劑。

朱家祥指出，花蓮新增確診人數1291例，其中18歲以下占2成，與上週實體課程期間確診比例差不多，顯示實體課程與遠距教學對與染疫比率並無顯著影響。

不過記者會後，縣府改發布快訊，宣布花蓮縣高中以下（公私立含幼兒園）暫停實體課程，延長遠距教學至6月2日。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏表示，縣府調查5歲至17歲校院接種BNT疫苗意願，共計發出3萬1859份問卷，目前回收2萬4087份，同意接種比例為61.24%，呼籲尚未繳回意願表的家長，盡快評估回報，以利學校施打作業。（編輯：黃世雅）1110526