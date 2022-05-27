台中2至12歲及和平居民普發快篩 30日起發放

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市今天新增本土確診個案1萬1501例，台中市政府今天表示，2至12歲的台中兒童，及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑，將於30日起透過四大管道發放。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診1萬1501例。

令狐榮達說，台中市本土確診數破萬人，目前台中市確診人口比例在六都中排名第四，疫情爆發以來，市府非常努力防疫，會持續與所有第一線的同仁站在一起，堅守防疫。

有關輝瑞兒童疫苗施打，令狐榮達指出，有許多家長很心急表示醫療院所預約額滿，很怕打不到，只要是已經登記校園施打者「一定打得到」，也呼籲國小家長盡量安排在學校施打，也留意校園施打的日程。

令狐榮達表示，中央會再分配1.2萬劑輝瑞兒童疫苗給台中，市長盧秀燕今天在議會備詢時已宣布，5月30日至6月2日將再加開4天醫療院所預約施打，對象是民國104年9月1日至106年6月2日出生的兒童，接種當天需滿5足歲學齡前的幼兒。

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至於先前市府宣布，針對2至12歲的台中兒童及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑。令狐榮達說，將分成四大管道發放，2至3歲幼童由居家保母、托嬰中心轉交家長。

另外，幼兒園、國小由園方、校方通知家長，有需要可到校領取，或等恢復實體課程再領取；自行照顧者由各里辦公室通知家長領取；和平區居民已由民政局、區公所進行相關作業，預計5月30日起發放。（編輯：謝雅竹）1110527