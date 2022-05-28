公車智慧站牌報修次數多 北市：後端自動偵測異常

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（中央社記者劉建邦台北28日電）北市議員王浩指出，北市設公車智慧站牌故障報修次數增加，去年有1956件。北市交通局今天表示，報修次數多，是因加強維護品質發現異常，預計今年可完成汰換舊智慧站牌。

國民黨台北市議員王浩發布質詢稿指出，台北市政府近年積極推動傳統公車站牌轉型智慧型站牌，今年4月預計完成超過7成，隨智慧型站牌增加，故障報修也頻繁，像去年有1956件。

他說，調資料發現，民國104至去年，報修次數最多站位，分別士林官邸站、仁愛新生路口站等，不同類型智慧型站牌故障原因也不同，獨立式與太陽能式多為後端系統異常，附掛式為設備故障損壞，北市府應釐清智慧型站牌常損壞原因。

台北市交通局指出，公車智慧站牌去年報修次數較多，是因加強維護品質時，進一步發現異常狀況，加上後端自動偵測異常通知查修件數，已納入故障報修統計數據，導致報修次數增加，但隔天重新開啟時，障礙會自動排除，且派員維修時，也已恢復正常。

交通局表示，104年至去年，故障報修次數最多原因有通訊不穩定、設備老舊、電源不穩等，像2處站位原為獨立式站牌，已更換為附掛式站牌後，就無報修故障，預計今年可完成汰換舊型站牌，並針對通訊不穩定站牌，調整模組設備。

交通局指出，下半年將拆除公車站候車亭與智慧型站牌共用電源面板，避免電源不穩等問題，並定期檢視改善報修次數較高站，確保智慧型站牌穩定性。

交通局統計全市3343處公車站，其中2455站設智慧型站牌；智慧型站牌總數2858座，包含附掛式1753座、獨立式638座、太陽能467座。（編輯：張銘坤）1110528