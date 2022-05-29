藍營高市議員第4選區初選結果 白喬茵民調勝出

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）國民黨高雄市議員第4選區（左營、楠梓區）競爭激烈，由5名新人爭取1席提名，初選民調結果今天公布，由前高市府副發言人白喬茵以加權後的123.376%，大幅度領先出線。

高雄市議員第4選區因人口增長，預計可增加1席議員名額，從8席變9席，國民黨將提名5人，除4名現任議員陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅芬保障提名，第5個提名席次由新人李昶志、白喬茵、莊為傑、侯亞寧、李鎧名5搶1。

李昶志、白喬茵、侯亞寧都曾在前高雄市長韓國瑜的市府團隊工作，其中白喬茵是前市府副發言人；另莊為傑曾任前立委黃昭順助理，李鎧名則是在地豬肉商。

國民黨高雄市議員第4選區26日至28日進行初選民調，今天上午由市黨部主委許福明公布結果，經加權後，2家民調公司合計結果為白喬茵123.376%、莊為傑33.321%、李昶志13.953%、侯亞寧12.705%、李鎧名3.966%。

國民黨高雄市黨部表示，此次民調秉持公平、公正、公開方式進行，所有程序皆依照黨內相關初選規定辦理，將依民調結果提報中央提名人選。許福明則呼籲參選人要團結拚勝選。

白喬茵事後在臉書（Facebook）發文表示，她會更努力勤走基層聆聽建議、更謙虛向前輩學習在地經驗，也會一一拜會初選中所有對手，希望可以成功整合成一支最強隊伍，一起團結拿下國民黨在第4選區的關鍵第5席。

民進黨高雄市議員第4選區則提名4人，除李雅慧、李柏毅、黃文志3名現任議員外，還有1名新人黃偵琳，黃偵琳是前高市議員黃昭星女兒、立委劉世芳助理，4人各具實力。

此外，第4選區還有無黨籍議員陳善慧將爭取連任，及民眾黨莊貽量、台灣基進陳子瑜、時代力量鄭侑青等人參選。（編輯：陳仁華）1110529