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拚疫後經濟復甦 中市府推紓困振興e79計畫

2022/5/29 16:46
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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市政府推出紓困振興e79計畫，有7大紓困共計45項措施、9大振興規劃20項方案，市長盧秀燕表示，經中華經濟研究院客觀計算，可帶來新台幣407億元產值效果。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響經濟，台中市府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，盧秀燕在會中表示，市府將推出「紓困振興e79計畫」，經中華經濟研究院客觀計算，推估將可帶來約407億元產值效果，將以減租、延租、緩繳、補貼、活動等措施，陪業者度過難關。

盧秀燕指出，7大紓困計畫，共計45項措施，紓困計算期間為5至7月份，包含租金減壓、減稅延繳、家戶補貼、產業補貼、交通補貼、勞工紓困、施工展延等；紓困措施預計透過補貼、減收、減稅等達12億元3000萬以上，中經院推估可帶來39億元產值效果。

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盧秀燕說，9大振興有20項規劃，預計在7月以後，視疫情狀況陸續推出，活絡民間消費、刺激經濟，包含觀光旅遊安心玩、市場商圈安心逛、農漁產品安心買、原流好物安心選、藝文影視安心賞、大眾運輸安心搭、餐飲美食安心吃、運動賽事安心看、振興百業安心購。

盧秀燕表示，相關振興方案將視疫情陸續推出，透過盤點和爭取更多資源，預計將再投入6.8億元，中經院推估可帶來368億元的產值效果。（編輯：陳仁華）1110529

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