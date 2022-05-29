花蓮輝瑞兒童疫苗5/30開打 快篩陰才返校接種

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮縣明天起於校園施打輝瑞兒童疫苗，快篩陰性再返校接種；原登記不接種者，若改變意願可直接於就讀學校排定時間接種，注射完畢會再發配1劑快篩試劑供復課前使用。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，今天新增1112例確診，自3月底爆發至今累計確診人數3萬1357人，住院人數148人，居家照護者新增1019人，還在居隔中有1597人，防疫旅館空床204床，專責病房量能還有123床，仍有足夠收治量能。

花蓮慈濟醫院於6月1日至6月12日設立「多功能新冠篩檢站」，提供快篩陽性判斷、PCR採檢、防疫門診及領藥服務。

衛生局長朱家祥指出，經本縣確診人口分析顯示，14歲以下的確診人數，以總人口數相較屬於偏高的情形，65歲以上長者則較低，將持續和醫療院所評估協調，未來希望達到一站式診斷治療，讓中南區的鄉親能更為便利。

教育處代理處長翁書敏說明5至17歲輝瑞兒童疫苗校園集中接種注意事項，目前高中以下學校是暫停實體課程，因此，學生明天返校施打疫苗前，先快篩為陰性再入校園接種。

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原登記不接種學生，若改變意願可直接於就讀學校排定時間至指定學校接種疫苗；若孩子確診3個月內則不建議施打疫苗；疫苗注射完畢會再發配1劑快篩試劑供復課時使用。

針對中央免費提供快篩試劑給予照顧型機構及弱勢民眾部分，縣長徐榛蔚說明，機構之服務對象及工作人員以每人3劑計算，由獲配機構統籌調度運用；弱勢民眾之對象為遊民及列冊關懷的獨居老人以每人5劑計算，由縣府社會處發放。（編輯：黃世雅）1110529