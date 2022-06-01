花蓮台9線、台11線400座智慧站牌 2023年初完工

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣政府獲中央經費補助優化公車站牌，設計統一樣板，以市區客運站牌為示範站，後續將鼓勵業者跟進替換，也將於台9線、台11線增設400座智慧站牌，融合城市意象，預計明年完工。

花蓮縣政府建設處副處長張志豪今天接受媒體聯訪指出，花蓮縣內共有市區公車、公路客運、國道客運、幸福巴士及社福巴士共計57條路線、1365處站牌，公車站牌由各家設者自行建置，風格不一，民眾難以辨識差異。

張志豪指出，新站牌設計包含中英文站名、路線編號、名稱、乘車資訊、路線圖及公車到站資訊 QR Code等，民眾掃描就可查詢各項交通資訊。

張志豪指出，新版牌面優先以市區客運301、302、305、307及308路線進行示範性更換，後續將鼓勵各家客運業者統一更換。

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此外，張志豪指出，花蓮縣府也獲中央補助新台幣7600多萬，將於台9線、台11線增設400座智慧站牌，以「太陽的故鄉」為設計理念，結合各地文化特色打造具美學的智慧候車站，預計明年2月底全數完工。

張志豪說，智慧站牌採用電子螢幕，即時提供公車動態資訊，包括GPS點位、票價等，提供多國語言、周邊景區導覽等資訊，也設有高齡者、無障礙者燈號顯示，提供友善乘車服務。（編輯：黃世雅）1110601