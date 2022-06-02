高雄贈孕婦、身障快篩 住宿型長照員工發津貼

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高雄市長陳其邁（中）2日在記者會中宣布，將贈送每名孕婦5劑、身障人士每人2劑的快篩試劑，盼助弱勢朋友度過疫情衝擊。中央社記者曾以寧攝 111年6月2日

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄市長陳其邁今天召開COVID-19防疫記者會，宣布贈送每名孕婦5劑快篩試劑，身障人士每人2劑。此外，住宿型長照機構人員發放防疫獎勵津貼2個月共6000元，共約6000人受惠。

陳其邁說明，因為長照機構風險比較高，為了讓大家安心工作，給予住宿長照機構工作人員防疫獎勵津貼，6到7月，含護理之家、住宿長照、團體家屋、精神護理之家、兒少安置等機構，每人每月發給津貼新台幣3000元，共約6000人受惠。

陳其邁表示，懷孕媽媽發給快篩試劑，每個人5支，帶媽媽手冊和身分證，明天起可依身分證字號尾數單雙號分流前往各地衛生所領取，共約有1萬7000多人受惠；身障共約14萬人，每人2支快篩試劑，從週六開始發放，盼幫助弱勢朋友度過疫情衝擊。

陳其邁表示，65歲以上等有社福身分、已經領取過的，這次就不再重複發放。上次長輩發快篩已有72萬人受惠，這次再發放，估計總受惠人數達84萬。至於快篩劑量數量是否充足，陳其邁說，到6月底前，備量充分。

教育局長謝文斌表示，今天新增1080名學童確診。持續開設高雄展覽館兒童疫苗接種站，可上網預約也可隨到隨打，端午連假也有加開多場5到11歲兒童疫苗接種特別診，須上網預約，呼籲學校疫苗排程排在比較後面的小朋友，可以利用連假盡快施打。

民眾投訴，有醫院疑似發生院內感染情況。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，衛生局接獲通報，高雄某醫學中心內部確實有發生院內感染。以Omicron變異株的傳染力，各醫院收治病患都有風險，但各院都已訂有SOP，一旦發生院內感染，就會啟動分艙分流，確診個案移到專責病房、未確診的進行隔離觀察。

至於醫院職場密切接觸者，則依各家醫院規範，進行3+4防疫或隔離7天、或採序列性篩檢。目前衛生局檢視各醫院落實情況都沒有問題。

中央流行疫情指揮中心今天宣布高雄新增1萬530例確診，高雄市政府表示，其中包含境外移入、系統重複、改判35例，仍然處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高原期。（編輯：陳清芳）1110602