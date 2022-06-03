南市112年加碼調高12班以下小校校長公關費

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（中央社記者張榮祥台南3日電）南市府今天宣布，明年起12班以下學校校(園)長每月公關費將調高至每月6000元，即6班以下每月調高2000元；7至12班以下每月調高1000元，受惠校長130人、園長13人，合計143人。

依南市府數據，預計每年將增加經費新台幣220.8萬元。台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南市有超過一半以上屬小型學校，校長公共關係費依學校班級規模分級編列，小型學校校長公關費相對較低。

為肯定各校對校務經營用心，且教育推動成果在各縣市教育評比屢創佳績，因此規劃自民國112年起，將現行12班以下小型學校校(園)長每月公關費各調高至6000元，拉近與中大型學校差距。至於13班以上學校校長每月公關費，已達法定編列上限，已責由教育局另外研議其他鼓勵方式。

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教育局長鄭新輝表示，在市府財政並不寬裕情況下，適時調高12班以下小型學校校長公關費，有助校長營造與社區良好互動。

尤其近年面對108新課綱、教育創新變革挑戰，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，不僅要帶領校內教師成功轉型與創新經營，更要做好防疫工作確保師生安全，工作負擔確實沉重，適度調高校長公關費，不僅是對校長用心經營肯定，也具激勵士氣效果。（編輯：孫承武）1110603