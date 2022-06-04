激勵專幼契約進用士氣 南市逐年調薪建立晉級機制

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（中央社記者張榮祥台南4日電）因應今年軍公教人員調薪4%，台南市為感謝服務專設幼兒園契約進用職員，多年堅守崗位辦理園務，宣布自今年起連續8年逐年調高薪資，並比照非營利幼兒園建立晉薪機制

依南市教育局統計，適用勞基法且經勞動契約議定職員有22人實質受惠調薪。台南市長黃偉哲今天也透過新聞稿表示，幼兒園教保人員面對幼生需有更多耐心及愛心；尤其面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，幼兒園園務行政更應注意許多細節，各項防疫措施需滾動修正，這段時間感謝各園教職員工相互協力，期待今年起逐年調薪及未來啟動晉薪機制政策，能協助更穩定園務運作，做為家長堅強後盾。

教育局長鄭新輝表示，國小附幼能透過國小行政人員協助給予一定行政支援，但專設幼兒園須自行獨立撐起整體園務運作，因此給予調薪及晉級有其必要。

自今年起採8年漸進調整方式逐年調整，第1年調增月薪新台幣1101元，並溯自1月起適用；第2至8年由各園依法由考核小組辦理考核，表現優異者得每年調增月薪1051元；反之，倘工作成效不佳，連續2年年終考核列乙等者，次一年度不予調薪。

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教育局特幼教育科表示，幼兒園行政庶務繁瑣，除須具備嫻熟人事法規、總務及出納等專業外，需配合園務行政取得多項專業證照。為感謝專設職員無私奉獻，穩定園務進行，即日起至民國119年新進用專設職員比照已在職職員調整後薪資給付。

相較於107年3月併同軍公教人員調薪3%，但無晉級制度而言，今年達成階段性里程碑；未來自第9年起，將建立晉級考核制度，提升南市幼教服務品質。（編輯：孫承武）1110604