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台南永康截流箱涵通水 淹水改善再下一城

2022/6/5 11:50（6/5 12:21 更新）
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台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵已完成通水，可望改善大灣地區易淹水問題，工區道路完成臨鋪通車。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月5日
台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵已完成通水，可望改善大灣地區易淹水問題，工區道路完成臨鋪通車。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市水利局辦理永康區大灣地區淹水改善工程，其中屬高地截流排水計畫的永二街及永二街245巷截流箱涵已完成通水，整體工程預定7月完工，可望大幅改善容易淹水問題。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，永康區的大灣地區一向是易淹水區域，市府自民國104年起積極投入經費，依循高地截流排水、低地加強機械抽排治理原則，持續辦理淹水改善工程，如今淹水情況已有改善。

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台南市水利局指出，高地截流排水計畫內的「台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程」已在今年汛期前完成箱涵貫通，並於5月20日完成臨鋪開放通車，整體工程預定7月完工，為大灣地區淹水改善再下一城。

台南市水利局指出，此工程主要新設約390公尺排水箱涵，今年4月起封路施工，目前已完成回填及道路臨鋪，各管線單位正於箱涵上方佈設新管路，預計6月下旬可完成佈管作業，7月上旬重新刨鋪路面，使道路交通全面恢復。（編輯：謝雅竹）1110605

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