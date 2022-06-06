港媒稱兩岸交流派代言人 柯文哲：是否敵軍反間計

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北6日電）民進黨台北市議員吳沛憶今天質詢問到，如何看港媒中評社報導稱台北市長柯文哲有望成為兩岸交流派代言人；柯文哲笑說是否為敵軍施行反間計，稱雙城論壇僅涉城市交流。

台北市議會今天進行市政總質詢，吳沛憶指出，近來香港媒體中評社報導指出柯文哲有望成為兩岸交流派的代言人，主要是因為國民黨台北市長參選人蔣萬安近來拜會前台北市長郝龍斌時，提出若勝選後要舉辦雙城論壇需有「中共不再擾台、中國釋出善意和雙方對等」等3個前提，遭「中評社」評論質疑其路線偏向民進黨。

同時，評論文內還提到，這似乎也代表國民黨近兩年被民進黨潛移默化的結果，並說柯文哲舉辦雙城論壇成為藍營處理兩岸關係的照妖鏡，因藍營無法堅持路線，柯文哲有望成為兩岸交流派的代言人。

吳沛憶詢問，柯文哲對上述評論感受為何，以及蔣萬安所提3個前提是否為空話。

柯文哲答詢笑說「敵軍在施行反間計，還是什麼？我不曉得」，自己態度就是「你講你的，我做我的」，且和中國大陸關係好的人，他還排不到前面。

他表示，雙城論壇舉辦迄今，「對等尊嚴」是基本條件，且北市府通常都謹守分寸，只處理城市交流部分，層面屬民生議題，沒有往上處理，相對較少爭議。

柯文哲認為，策略上應該是有問題才要處理，沒問題反而不用處理，但現在問題還蠻多的。（編輯：張銘坤）1110606