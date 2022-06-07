培植在地軌道人才 桃捷攜手4校產學接軌

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桃園大眾捷運公司近年推動「智慧捷運」為未來多元營運服務重點，包括建立5G智慧軌道運輸系統及促進國產化開發研究，也透過產學合作，運用學校豐沛的研究量能與學術基礎，提供桃捷諮詢或參與研究，以提升軌道產業技術水準。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）因應桃園捷運路網的營運規模發展規劃，桃園大眾捷運公司今天表示，已與台北大學、文化大學、開南大學與清華高中簽署產學合作意向書，透過實習及業師課程來交流培植軌道人才。

桃捷公司發布新聞稿表示，為培育軌道產業人才，民國102年起連續9年推動培育桃園在地人才計畫，今年除延續、深化原有開南大學與清華高中的合作模式，再增加國立台北大學及中國文化大學，累計共4校成為桃園捷運的產學合作、學用合一夥伴關係。

桃捷公司高級管理師馮瑜華表示，桃捷為北部規模最大的5G、智慧物聯網（AIoT）示範區，將逐步朝5G科技應用及人工智慧方向邁進，公司非常重視「產學合作 學用合一」，在提供學生實習及職場見習場域外，也讓桃捷專業工程技師擔任軌道相關課程業師，讓學理基礎與實務應用交流印證。

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馮瑜華指出，桃捷公司近年推動「智慧捷運」為未來多元營運服務重點，包括建立5G智慧軌道運輸系統及促進國產化開發研究，也透過產學合作，運用學校豐沛的研究量能與學術基礎，提供桃捷諮詢或參與研究，以提升軌道產業技術水準。

文化大學代理校長王淑音表示，期待透過產學合作，讓雙方有更好的連結，共同培育電子、電機、機械類等軌道專業人才；台北大學研發長魏希聖表示，期待透過學術研究及實務應用上的連結，與桃捷共同培植軌道潛力人才。（編輯：張芷瑄）1110607