嘉義山區雨勢大 阿里山169線滑落巨石幸無人傷

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嘉義縣山區雨勢大，阿里山鄉達邦公路（169線）28公里處日前發生落石砸中車輛事故，7日晚間在同處路段又發生巨石掉落事件，幸無人員傷亡。警方8日到場警戒管制。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月8日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義縣山區雨勢大，阿里山鄉達邦公路（169線）28公里處日前發生落石砸中車輛事故，昨晚同處路段又發生巨石掉落事件，所幸夜間無人車進出。

嘉義縣警察局竹崎分局樂野分駐所長蕭賢仁今天告訴中央社記者，分駐所上午在臉書（Facebook）「阿里山鄒族部落道路資訊」社團發現，達邦公路（169線）28公里處昨天晚間又發生巨石掉落事件。

蕭賢仁指出，分駐所立即派員警前往現場擺放交通錐警戒管制，並通報阿里山鄉公所聯絡包商動用大型挖土機前往現場清除落石，並於上午8時45分清除完畢，恢復雙向通行。

蕭賢仁表示，嘉義縣山區近日大雨不斷，達邦公路（169線）28至29公里處上方邊坡地質鬆軟常有落石滑落，5月25日28公里處就發生車輛遭落石砸中意外，所幸駕駛未受傷。

警方建議駕駛行經達邦公路（169線）28至29公里處時，應注意觀察邊坡上方有無落石滾動，確認安全時快速通行，切勿在路段逗留，以免發生危險。（編輯：唐聲揚）1110608