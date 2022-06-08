花蓮血庫存量僅剩2.9天 確診者痊癒隔14天可捐

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花蓮捐血站長蔡佳芊8日指出，COVID-19確診者增多，加上近日梅雨季，捐血人數大幅下降，北北基宜花2個月來血庫量都是偏低狀態，本日花蓮血庫庫存再降，僅剩2.9天，已達嚴重缺血情形，呼籲民眾踴躍捐血。（花蓮捐血站提供）中央社記者張祈傳真 111年6月8日

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）COVID-19疫情進入高原期，確診數增多造成捐血量大減，花蓮捐血站指出，花蓮血量庫存僅剩2.9天，已達嚴重缺血情形，呼籲民眾踴躍捐血，確診者痊癒後隔14天可捐血。

花蓮捐血站長蔡佳芊接受中央社記者採訪指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者增多，加上近日梅雨季，捐血人數大幅下降，北北基宜花2個月來血庫量都是偏低狀態，今天庫存再降低僅剩2.9天，其中A型2.6天、B型3.5天、O型2.9天、AB型2.8天。

蔡佳芊指出，因應血庫缺血，醫院也調高輸血條件，過去血紅素低於9g/dl就可輸血，調整為低於7g/dl可供血，優先提供給緊急手術及重症病患使用。

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蔡佳芊說，這陣子電話邀約民眾捐血，幾乎每10人就會有1人確診或曾確診不敢捐血，提醒確診民眾，有症狀者在痊癒後相隔14天可捐血，無症狀確診者確診日隔14日可捐血，密切接觸者則從接觸日相隔14天後就可捐血。

蔡佳芊說，除了花蓮捐血站每天上午8時30分至下午5時開放，9、10日麥當勞花蓮中正店前上午9時30分至下午4時30分、11日於明禮國小前附設幼兒園前都有捐血活動。（編輯：張芷瑄）1110608