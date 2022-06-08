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合歡山拍下壯觀雷雨胞 攝影師曾進發意外收穫

2022/6/8 18:49（6/8 19:36 更新）
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苗栗縣攝影師曾進發到合歡山拍攝，以超廣角鏡頭不僅捕捉到奇萊北峰山頂上的雷雨胞，也一併呈現松雪樓和銀河夜空的壯闊景致。（曾進發提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月8日
苗栗縣攝影師曾進發到合歡山拍攝，以超廣角鏡頭不僅捕捉到奇萊北峰山頂上的雷雨胞，也一併呈現松雪樓和銀河夜空的壯闊景致。（曾進發提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月8日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）合歡山是攝影界拍攝銀河的熱門點，苗栗縣攝影師曾進發前往取景卻遇上濃霧，苦等4小時正打算放棄，竟意外捕捉壯觀的雷雨胞，雷霆閃光氣勢搭配銀河夜空，令網友嘖嘖稱奇。

曾進發今天分享日前拍攝合歡山雷雨胞的過程，他用「塞翁失馬，焉知非福」來形容。

曾進發指出，6月1日前往合歡山拍攝銀河，下午抵達山上，眼前盡是一片濃霧，在冷風中等待4個多小時雲霧仍未散去，很是沮喪，晚間9時許，正想放棄打道回府，途中繞至松雪樓前觀景台，心想碰碰運氣，卻見前方奇萊北峰山頂有濃厚積雲，內部頻頻發出閃光，行成雷雨胞景象。

曾進發說，當時風很大，雷霆閃電交加的雷雨胞就在不遠處山頭，十分震撼，滿天星斗的夜空銀河也偶爾露臉，他趕緊架起相機拍攝，除了捕捉到壯觀雷雨胞畫面，也以超廣角鏡頭同時呈現松雪樓和銀河的壯闊景致。

曾進發表示，將雷雨胞系列照片上網分享後，網友留言也充滿想像力，有人說像聖母抱聖嬰，也有人說像觀世音菩薩顯靈要來拯救台灣、蓮花生大士降臨等，對於大自然呈現出的意象，各有不同解讀。

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曾進發曾經拍攝合歡山銀河夜空美景，拿下2019年TIFA東京國際攝影大賽金牌，當時作品「銀河四超人」呈現4名旅人站在合歡山馬雅平台，仰望滿天星斗與燦爛銀河的奇幻美感。

他說，這次拍到雷雨胞，是意外的收穫，也是拍攝大自然的一種樂趣，系列照片打算報名參加國際攝影競賽，希望有機會再次為台灣爭光。（編輯：方沛清）1110608

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