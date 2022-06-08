娛樂公司冒屏縣府名義拍片 墾管處不排除追究刑責

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（中央社屏東縣8日電）屏東墾丁國家公園風景優美，是熱門取景地，昨天有民眾看見一輛報廢車沉放入香蕉灣海域；墾管處調查，發現娛樂公司冒名屏東縣府要拍攝主題曲影片，依法開罰，也不排除追究刑責。

香蕉灣是知名潛水勝地，民眾發現娛樂公司為了拍片，竟把道具車放入海中，當地居民憂心危害珊瑚生態，向墾管處檢舉。

墾丁國家公園管理處今天發布新聞稿表示，近日有娛樂公司出面向墾丁國家公園管理處提出申請5月24日至6月16日要拍片，主題為「屏東縣政府主題曲」，調查後發現公司涉嫌冒用縣政府名義申請拍片，已經撤銷拍片許可，也不排除追究相關刑責。

墾管處指出，經向縣府查證後，腳本拍攝內容並非屏東縣政府委託內容，除將撤銷拍片許可，且因拍攝主題非申屏東縣政府所委託，恐有違反刑法第214條「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書」之嫌，不排除追究刑責；另外，若有涉嫌污染水質生態部分，將依國家公園法裁罰新台幣3000元。

墾管處表示，杜絕冒名，未來申請案件將限由原單位提出，此娛樂公司也會列入黑名單。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，跟墾管處申請的廠商，不是縣府委託廠商，事前不知道有這件申請案件。（編輯：陳仁華）1110608