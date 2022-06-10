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宜蘭啟動原鄉防疫升級 提供免費快篩試劑

2022/6/10 15:41
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（中央社記者王朝鈺宜蘭10日電）宜蘭縣長林姿妙今天指出，自13日起啟動「原鄉地區防疫升級計畫」，大同、南澳鄉公所及全縣16個文化健康站備有快篩試劑，提供有需要者免費索取。

林姿妙下午透過新聞稿表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，縣內原住民地區因腹地廣闊，不論在防疫物資補充或後續就醫都較為困難。

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宜蘭縣府為照護居住在原鄉的民眾，自13日起實施「原鄉地區防疫升級計畫」，宜蘭縣16個文健站（包括南澳鄉8站、大同鄉7站、平地原住民可至羅東文健站領取）及大同、南澳鄉公所備有足夠快篩試劑，提供有需要者（如有症狀或曾接觸確診者而有疑慮者）免費索取使用。

林姿妙表示，原鄉低收入戶、中低收入戶或經社福中心服務在案的脆弱家庭確診者，若生活上確有不便，可憑確診通知簡訊，向16個文健站申請及領用相關生活物資，其他有急難救助需求者，也可向當地公所洽詢。（編輯：戴光育）1110610

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