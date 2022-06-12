花蓮卓溪鄉南安部落 擬成立原民有機農業促進區

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（中央社記者李先鳳花蓮12日電）花蓮縣境內有機種植面積居全台之冠，占全國有機驗證面積約1/4，為實現有機首都目標，花蓮縣政府與地方農友有意規劃在卓溪鄉南安成立東台灣第一個原住民族有機農業促進區。

南安部落位於位於中央山脈東部尾稜，為秀姑巒溪流域最上游的部落之一，發源於玉山國家公園東部的拉庫拉庫溪，灌溉的南安大片田區，因此被稱為「玉山下的第一畝田」，數年前因南安小熊知名，部落有機米也隨之打響知名度。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，全國有機驗證面積至2022年1月止已達1萬1903公頃，其中花蓮2873餘公頃為全台之冠，且持續穩定成長；日前在卓溪鄉南安部落舉辦「花蓮縣有機農業促進區調查評估輔導會議」，討論設置台灣第一個原住民族有機農業促進區。

農業處長陳淑雯說明，縣府積極推動有機農業促進區成立，對於成立促進區有興趣的地區農友，自2021年10月開始至今已陸續於秀林鄉及新城鄉、壽豐鄉、鳳林鎮及萬榮鄉、富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮、豐濱鄉、瑞穗鄉等地，進行農友訪談與辦理共10場次說明會。

卓溪鄉以生產水稻、油茶聞名，豐富自然資產與部落文化為卓溪鄉一大特色，南安部落近期更找回傳統tina的豆豆；對於特色作物部落保種及文化保存的意義，都是縣府極為重視的事情，在協助部落農友提升栽培有機米的收益之餘，也將布農豆豆文化傳承下一代。

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花蓮縣有機農業促進專案辦公室執行長鄔家琪說，目前行政院核定的111年至114年花東地區有機農業發展第三期計畫也大力支持有機農業的推動。

縣府指出，2019年5月30日正式施行「有機農業促進法」，政府著手輔導地方及鼓勵民間共同自主參與設置「有機農業促進區」，投注資源及輔導措施，以維持有機耕地的完整性及減少鄰田污染，更期望透過團體影響力，促成鄰近慣行農友轉型，以此促進農業生態及資源永續利用。（編輯：陳仁華）1110612