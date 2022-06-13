高市提供協助 居家長照個案打滿疫苗

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）Omicron傳染力強，且感染者超過3成無症狀不易察覺；許多長照個案因擔心自己身體虛弱，害怕疫苗副作用拒絕施打。高市府提供協助，盼居家長照個案打滿疫苗，降低感染及重症。

高雄市政府衛生局今天新聞稿指出，居家長照個案縱使長時間居住在家，出門頻率低，仍會因同住家屬外出、或外人進出家戶社交訪視，以及接受醫療照顧或生活服務過程中等原因接觸染疫。

但長照個案COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫、重症、死亡風險較一般人來得高，因此疫苗接種就相對重要。居家長照個案還是可透過醫師評估，在身體狀況合適時機儘快完成疫苗接種，保護自己也保護家人。

且目前國內所使用疫苗經臨床試驗合格及國際認證，安全性及穩定性相對高。長照個案應儘速完成3劑疫苗接種，降低感染率及確診後重症比率。

衛生局提醒，長照個案染疫後風險相對較高。如果因不便獨自出門接種疫苗，家屬無法配合疫苗院所時間影響接種意願者，居家長照個案可申請居家服務員陪同協助，到各疫苗接種合約院所完成疫苗施打。

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如有交通上困難，可運用長照交通車，或65歲以者者長可向區公所申請市府提供免費計程車到院所或接種站施打；行動不便或臥床居家長照個案，可撥打1966專線或透過區公所登記申請到宅疫苗施打，由醫護人員到府施打。

另外，6月底前65歲以上長者，完成任1劑型疫苗施打可獲贈500元禮券及快篩試劑2劑的獎勵；另設籍高市65歲以上長者施打第3、第4劑，市府額外加碼200元禮券。（編輯：孫承武）1110613