「台中拍」獎勵電影事業徵件 最高500萬元

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）由台中市影視發展基金會主辦的「台中拍」獎勵電影事業徵件，報名將於24日截止，主辦單位今天提醒電影業者把握最後投件機會，爭取最高獎勵金新台幣500萬元。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇接受採訪時表示，台中市政府大力推動協拍服務及獎勵優秀影視作品創作，致力打造台中市成為「影視友善之都」，配合獎勵政策，影視發展基金會到今年已第5年舉辦「台中拍」獎勵電影事業計畫。

林筱淇指出，與往年相比，今年度劇情長片申請條件，增加須與台中市具關聯性的相關規定，以兼具影視行銷台中的目的，並透過影視產業將台中豐富多樣的場景樣貌呈現在大銀幕上。

林筱淇說，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，獎勵電影事業徵件數量仍創下歷年新高，期待今年有更多優秀作品參與，為台中注入更多影視發展動能。

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「台中拍」獎勵電影事業計畫自民國107年起開辦以來，台中市影視發展基金會表示，補助作品都有亮眼成績，例如劇情長片「返校」在海內外創下2億元票房、動畫長片「廢棄之城」則榮獲第57屆金馬獎最佳動畫長片獎，並入圍多項國際影展；而近2年獲選的劇情長片「96分鐘」及「失能少年」，目前都已進入籌拍階段。

主辦單位提醒影視業者，這項徵件活動將於24日截止收件，想要參加的業者可上影視發展基金會官網查詢，除企畫階段的作品，後製階段或上映前行銷階段的製作案皆能參與，請把握機會，爭取500萬元最高獎勵金。（編輯：黃世雅）1110613