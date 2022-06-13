議員指外送平台收費損消費權益 柯文哲允專案研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北13日電）北市國民黨議員王鴻薇表示，外送平台業者上架費太高、應設上限，且片面收平台費損及消費者權益，但北市府態度消極，市長柯文哲承諾成立專案小組研擬對策。

台北市長柯文哲今天率團隊至議會接受市政總質詢，國民黨議員王鴻薇表示，因為疫情，民眾使用外送平台買食物頻率大增，但業者收取30%至35%上架費太高，不僅同樣食物內用與外送會相差新台幣數十元，對很多小店家也不合理，市府卻沒想法、沒態度、沒提案解決。

官員表示議會正在審查相關條文，王鴻薇駁斥，審的是與外送員勞動權益的部分，並非與消費者有關，且外送業者平台費太高在國外已有先例，例如舊金山就強制規定只能收15%、紐約也要跟進只能收20%。

王鴻薇批評，foodpanda還片面收平台費，北北基每單收5元、桃竹地區每單收3元，嚴重影響年費會員權益，市府公權力卻不處理。

法務局長袁秀慧表示，上週五消費者保護官室與行政院消費者保護處已請業者來調查，加收平台費是否衝擊會員制條文存有疑義，要求檢討。

袁秀慧指出，條文裡說業者隨時保留變更訂閱優惠內容權利，其實也違反定型化契約應記載及不得記載事項，業者不能約定片面變更條約，趁這次事件會全部檢視有哪些權利失衡。

袁秀慧說，若foodpanda堅持多收錢、對象包含年費會員，則應該要有管道可以讓會員退費，已跟業者溝通。

王鴻薇質疑市府無作為，袁秀慧坦言此事為民事範圍，透過行政調查，若發現條文裡違反應記載及不得記載事項，行政機關可以罰的部分一定會罰，並強制調整不對等契約內容，但若沒有違法疑慮、還算是市場機制範圍，仍需要跟業者大型協商。

王鴻薇質疑，難道業者就可以單方面修改相關權利義務，袁秀慧回應這一條確有違法之虞、市府不認同，關於會員已經免費還要加收平台費是否合理、合法，消保處與北市府想法一致，已請中央主管機關要求業者檢討。

不過袁秀慧指出，關於外送費上限，紐約市被設限的公司已狀告紐約市議會違法並要求賠償，北市府還要研議適不適合訂定，因為foodpanda及Uber EATS市占率超過7、8成，或許可以透過公平會或其他方式處理。

柯文哲允諾，會成立專案小組討論相關事宜。（編輯：李亨山）1110613