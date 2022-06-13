永安公托家園尚未開張 12名額已30人搶登記

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）永安區公共托育家園整建工程即將完工，最快下個月開始收托，僅12名收托名額，目前申請收托已有30人。社會局表示，明年將在橋頭、路竹及湖內區增加3處托育家園以滿足需求。

位於永安區維新社區活動中心3樓的社區公共托育家園，整建工程即將完工，最快下個月開始收托，預計招收12名2個月到2歲的嬰幼兒，因為收費合理，吸引許多家長申請，目前登記申請收托已有30人。

此外，彌陀區位於社會福利服務中心2樓的公共托育家園去年完工，12名收托名額也額滿，還有14名等待候補，申請狀況踴躍。

民進黨立委邱志偉日前到永安公共托育家園了解工程及收托情況，邱志偉事後發布新聞稿表示，廣設托育家園能讓年輕人生小孩更無後顧之憂，因此需要多增加據點；他在立法院也會向社家署持續關心高雄補助案，並要求補助經費務必盡快到位，增加高雄的公共托育機構據點。

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高雄市社會局兒少福利科表示，只要是設籍高雄民眾、家中嬰幼兒符合年齡限制，都能申請公共托育家園，為增加托育的據點，兒少科明年在北高雄已提出在橋頭、路竹及湖內共增加3處托育家園，以滿足托嬰需求。

社家署表示，高市府提出的托育家園等計畫執行狀況良好，因此明年度的計畫樂觀，社家署審核計畫通過後會盡快補助經費，加快地方托育機構增加據點。（編輯：孫承武）1110613