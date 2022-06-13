台南經發局長不滿黑函指控 告謝龍介涉誹謗

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）國民黨台南市議員謝龍介日前以一份未具名檢舉函指控台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉及不法，陳凱凌今天下午到台南地檢署提告誹謗，謝龍介表示，正好讓司法釐清真相。

陳凱凌指出，謝龍介未經調查及調閱相關文件，在議會以未具名的黑函內容質詢，在議事廳播放的錄音帶經過剪接，內容斷章取義，之後又以黑函內容在電台散播相關言論，因此正式提出誹謗告訴，循司法途徑捍衛清白。

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陳凱凌表示，他堅持工程款不能暴增、綠電審查公開透明，捍衛市府同仁依法行政，若因此擋人財路而遭到抹黑，會挺身力抗到底，謝龍介若以抹黑來提高選舉聲量，就必須付出法律代價。

謝龍介對此回應指出，如此一來大家更可直球對決，轉移焦點不會改變真相與事實，他在過程當中有查證，更沒有所謂斷章取義，所有錄音檔與檢舉函電子檔都有公布，如果檢察官受理，剛好可由檢察官調取證人來釐清真相。（編輯：陳仁華）1110613