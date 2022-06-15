護理人員被爆打點滴上班 中市府：醫院有調人支援

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台中市澄清醫院中港院區被爆料有護理人員邊吊點滴邊上班，台中市衛生局副局長邱惠慈（圖）15日在線上防疫記者會中指出，醫院有緊急調派資深人員前來支援，會再進一步查證。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市疫情仍處高原期，醫療量能緊繃，台中市澄清醫院中港院區被爆料有護理人員邊吊點滴邊上班；台中市政府今天表示，醫院有緊急調派資深人員前來支援，會再進一步查證。

澄清醫院中港院區急診室被爆料大夜班只有2名護理人員值班，原本急診室有27名護理人員，已有半數確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），人力嚴重不足，大夜班只剩2名護理人員值班，體力負荷太大，只好邊打點滴邊上班。

對於澄清醫院中港院區大夜班只有2人值班、人力不足情事，台中市衛生局副局長邱惠慈在線上防疫記者會中表示，市府已掌握此案，經查中港澄清分院有20床急診觀察床，配置29名護理人員。

邱惠慈說，院方有通報近兩日原急診編制護理人員確診，醫院也有緊急調度資深護理人力10人前來支援，目前白班7人、小夜班7人、大夜班5人，市府會再進一步查證；台中市目前處於疫情高原期，她代表市府感謝所有第一線醫護人員的辛苦付出。

澄清醫院中港院區對此聲明指出，疫情期間，造成急診室工作量大增，台中市疫情處於高原期，陽性確診病人到急診室人數激增，護理師感染確診在所難免，護理師真的很辛苦。

澄清中港院區表示，13日急診室大夜班有5名護理師上班，其中3人感覺不舒服，經採檢3人確診，院方給予慰問，並囑咐休息；尤其有症狀者更是隨時採檢，作為護理師上班依據。

澄清醫院指出，12日到14日急診室所有醫護人員，共有15人確診，院方均有妥善處理，也全力調配人員支援，維持急診室正常運作。（編輯：陳仁華）1110615