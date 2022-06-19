台南東山大埔橋年久失修 改建預計年底動工

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台南市東山區大埔橋啟用至今40多年，地方民眾反映有護欄損毀嚴重、鋼筋裸露等狀況，市府工務局規劃改建，預計12月動工。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市東山區大埔橋啟用至今40多年，地方民眾反映有護欄損毀嚴重、鋼筋裸露等狀況，市府工務局規劃改建，並獲得經濟部水利署第五河川局補助經費，預計於今年12月動工。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，位於南99線道路的大埔橋是東山區主要橋梁之一，橋長60公尺、寬4.8公尺，工務局於今年2月核定改建工程方案，規劃採I型鋼梁橋，全寬9公尺，長度83.2公尺，落1墩，西側引道約39.27公尺，東側約64.3公尺。

台南市工務局指出，改建案原總工程費新台幣8050萬元，已獲第五河川局同意補助經費4787萬餘元，地方配合款3262萬餘元，但計畫核定後變更橋型為I型鋼梁橋，經費增加至1億3259萬元，不足經費將待細部設計完成後，再向第五河川局申請補助，預計9月初完成設計，12月動工。

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台南市工務局指出，另外，位於白河區虎山里的協進橋也因橋梁老舊窄小，現況橋面淨寬未達6公尺，梁底不足約1公尺，地方民眾反映危及用路人行車安全，且在區公所將前後段道路拓寬後，未拓寬的協進橋成為瓶頸路段，工務局正向第五河川局爭取改建補助。

台南市工務局指出，台南市長黃偉哲要求工務局不能忽視鄉間橋梁小道的交通網絡通暢性，並檢視老舊橋梁安全狀況，將持續爭取補助進行改建。（編輯：謝雅竹）1110619