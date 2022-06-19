大橋國小校樹遭斷頭 北市府：若廠商違約可究責

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北19日電）台北市大橋國小進行圍牆整修工程，台北市議員陳怡君今天指出，施工廠商便宜行事竟將整排校樹齊線鋸、慘遭斷頭；台北市公園處表示，若廠商確實違約校方可究責。

民進黨籍市議員陳怡君今天透過新聞稿表示，日前接獲民眾陳情反映，指大同區大橋國小進行校園西側及北側圍牆整修工程，但施工廠商便宜行事，竟將整排校樹一路齊線鋸到底，直批「百年樹人」似乎改為「百年樹忍」更貼切。

陳怡君指出，大橋國小這類亂鋸樹木的行為已經違反「台北市樹木修剪作業規範」，且台北市政府相關單位毫無盡到監管責任，讓校園環境綠美化變成殘枝斷木，樹木長回原恐需得等10幾年，此舉是嚴重破壞校園環境。

她要求，工務局應協助校方查察廠商的相關疏失及責任歸屬，未來若再有類似施工情事，應事前做預防及溝通，以免破壞自然環境又擾民。

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對此，大橋國小校長白玉玲表示，這次雖有修樹但不多、仍維持3層樓高度，是怕圍牆更新工程影響攀附在上面生長的榕樹氣根、使樹倒塌，危及周邊及行人安全。

工務局公園路燈工程管理處表示，由於施作廠商不是契約廠商，公園處無權指導怎麼修剪樹木，但有把市府的修樹規範告知學校，如果校方與廠商簽訂契約有提到修樹部分而廠商確實違約，校方可依契約查核廠商相關疏失並究責。（編輯：李亨山）1110619