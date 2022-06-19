更多編輯台推薦新聞：
唐獎得主魏斯曼好奇心旺盛 少年時拆門把、烤麵包機探究原理
生活

唐獎得主魏斯曼好奇心旺盛 少年時拆門把、烤麵包機探究原理

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路
運動

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

大橋國小校樹遭斷頭 北市府：若廠商違約可究責

2022/6/19 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北19日電）台北市大橋國小進行圍牆整修工程，台北市議員陳怡君今天指出，施工廠商便宜行事竟將整排校樹齊線鋸、慘遭斷頭；台北市公園處表示，若廠商確實違約校方可究責。

民進黨籍市議員陳怡君今天透過新聞稿表示，日前接獲民眾陳情反映，指大同區大橋國小進行校園西側及北側圍牆整修工程，但施工廠商便宜行事，竟將整排校樹一路齊線鋸到底，直批「百年樹人」似乎改為「百年樹忍」更貼切。

陳怡君指出，大橋國小這類亂鋸樹木的行為已經違反「台北市樹木修剪作業規範」，且台北市政府相關單位毫無盡到監管責任，讓校園環境綠美化變成殘枝斷木，樹木長回原恐需得等10幾年，此舉是嚴重破壞校園環境。

她要求，工務局應協助校方查察廠商的相關疏失及責任歸屬，未來若再有類似施工情事，應事前做預防及溝通，以免破壞自然環境又擾民。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，大橋國小校長白玉玲表示，這次雖有修樹但不多、仍維持3層樓高度，是怕圍牆更新工程影響攀附在上面生長的榕樹氣根、使樹倒塌，危及周邊及行人安全。

工務局公園路燈工程管理處表示，由於施作廠商不是契約廠商，公園處無權指導怎麼修剪樹木，但有把市府的修樹規範告知學校，如果校方與廠商簽訂契約有提到修樹部分而廠商確實違約，校方可依契約查核廠商相關疏失並究責。（編輯：李亨山）1110619

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族