更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台
生活

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5月外銷訂單554.3億美元 創歷年同月新高
首頁 / 地方

新北聯合婚禮華麗婚紗派對 邀百對新人享浪漫

2022/6/20 15:58（6/20 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府20日舉辦2022新北市聯合婚禮記者會，宣布因疫情影響停辦1年的聯合婚禮，今年以「華麗婚紗派對」為主題，即日起線上報名。中央社記者王鴻國攝 111年6月20日
新北市政府20日舉辦2022新北市聯合婚禮記者會，宣布因疫情影響停辦1年的聯合婚禮，今年以「華麗婚紗派對」為主題，即日起線上報名。中央社記者王鴻國攝 111年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北20日電）受到疫情影響，許多新人只能登記，少了穿婚紗的機會，因此，已停辦1年的聯合婚禮，新北市政府今年將以「華麗婚紗派對」主題，邀百對新人浪漫一下，即日起線上報名。

市府今天舉辦2022新北市聯合婚禮記者會，宣布將於9月25日在淡水福容飯店浪漫登場，邀請百對新人穿著華麗西裝婚紗，接受市長侯友宜證婚。

民政局長柯慶忠表示，因應持續2年多的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，很多新人不能穿上美麗婚紗辦理喜宴，今年特地以「華麗婚紗派對」為主題，並首度採線上報名方式，如報名超過限額，將公開抽出100對幸運新人。

他表示，聯合婚禮當天將由百對新人同舞真愛舞曲，並浪漫交換愛的信物，希望透過舞曲燃起新人愛的火花，信物為憑，許下一生的承諾。

市府表示，參加的新人除可獲得5星級飯店住宿券等10項好禮外，還有機會抽中冰箱、洗衣機、電視及真金金牌等加碼禮，中獎率高達5成，即日起自6月28日止，採線上方式報名，歡迎準新人參與。（編輯：方沛清）1110620

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族