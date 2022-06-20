新北聯合婚禮華麗婚紗派對 邀百對新人享浪漫

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新北市政府20日舉辦2022新北市聯合婚禮記者會，宣布因疫情影響停辦1年的聯合婚禮，今年以「華麗婚紗派對」為主題，即日起線上報名。中央社記者王鴻國攝 111年6月20日

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（中央社記者王鴻國新北20日電）受到疫情影響，許多新人只能登記，少了穿婚紗的機會，因此，已停辦1年的聯合婚禮，新北市政府今年將以「華麗婚紗派對」主題，邀百對新人浪漫一下，即日起線上報名。

市府今天舉辦2022新北市聯合婚禮記者會，宣布將於9月25日在淡水福容飯店浪漫登場，邀請百對新人穿著華麗西裝婚紗，接受市長侯友宜證婚。

民政局長柯慶忠表示，因應持續2年多的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，很多新人不能穿上美麗婚紗辦理喜宴，今年特地以「華麗婚紗派對」為主題，並首度採線上報名方式，如報名超過限額，將公開抽出100對幸運新人。

他表示，聯合婚禮當天將由百對新人同舞真愛舞曲，並浪漫交換愛的信物，希望透過舞曲燃起新人愛的火花，信物為憑，許下一生的承諾。

市府表示，參加的新人除可獲得5星級飯店住宿券等10項好禮外，還有機會抽中冰箱、洗衣機、電視及真金金牌等加碼禮，中獎率高達5成，即日起自6月28日止，採線上方式報名，歡迎準新人參與。（編輯：方沛清）1110620