花蓮第2劑兒童疫苗 27日起入校為學童接種

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花蓮縣衛生局20日表示，6月27日至7月5日安排醫護入校為學童接種第2劑莫德納或輝瑞兒童疫苗，已請學校協助調查接種意願。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月20日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮縣衛生局今天表示，6月27日至7月5日安排醫護入校為學童接種第2劑莫德納或輝瑞兒童疫苗，教育處發函各校調查意願，家長於22日前繳交回條，採同廠牌疫苗接種。

花蓮縣政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，統計18日至今3天共新增2000例確診個案，自3月31日此波疫情爆發以來，已累計5萬3199人染疫，目前還有136人住院，899人隔離中。

衛生局長朱家祥說明，新增2000例確診中，18歲以下392人，占19.6%，65歲以上294人，占14.7%；專責病房收治量能還有97床，防疫旅館及加強版防疫旅館量能也充裕。數據顯示疫情逐漸趨緩，民眾安心生活仍須積極防疫。

花蓮縣府安排滿5至11歲學童接種第2劑疫苗，醫護將於6月27日至7月5日入校施打，已請學校協助調查接種意願，提供家長7天思考期間，並在22日前繳交回條。若未接種或選擇在合約院所施打，由學校開立「補接種通知單」，7月6日後也能依規定流程接種，未入園滿5歲幼童可至13鄉鎮市衛生所預約接種。

針對花蓮縣各鄉鎮市疫苗覆蓋率，朱家祥指出，統計至6月19日，全縣第1劑疫苗接種率為85.4%、第2劑為76.4%、第3劑為61.3%，都低於全國平均覆蓋率，鼓勵鄉親符合接種資格盡早預約接種，提升自我防禦力。

另外，隨著疫情趨緩，慈濟醫院開設的多功能篩檢站，即日起服務時間縮短為每天上午9時至中午12時30分，讓醫院回歸一般醫療工作。（編輯：郭諭儒）1110620