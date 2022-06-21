黃珊珊拒列席專案報告 多名議員譴責藐視議會

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北市副市長黃珊珊日前考察市場行程遭批「母雞帶小雞」，引發行政不中立爭議。她今天缺席議會專案報告，遭多名市議員譴責為藐視議會，要求明天列席議會大會說明。

有意參選台北市長的黃珊珊近來勤跑市場，卻帶著民眾黨參選人「學姐」黃瀞瑩、陳思宇及北市府官員陪同，遭議員質疑將選務寄生市府，引發行政不中立爭議。

台北市議會財政建設委員會今天進行「台北市政府違反行政中立」專案報告，台北市市場處長陳庭輝首先說明，產發局為黃珊珊所督導業務範疇，統計她今年迄6月19日止共視察相關公有市場和商圈等計20天。

陳庭輝指出，關於黃珊珊6月12日視察士林區福華廣場和華榮街臨時攤販集中場行程有議員參選人陪同等疑義，因當天為開放空間，加上市場有張貼視察公告，北市府很難控制、也無法控制誰會到場，澄清並非局處通知參選人相關行程。

另，當天市場處科長拍攝現場視察照片作為資料參考，而非針對特定議員參選人拍照。

委員會第一召集人、無黨籍市議員林亮君隨後表示，專案報告原先有邀黃珊珊列席，但她身為當事人和北市府、議會的主要聯絡人卻未現身備詢，令人匪夷所思。

隨後無黨籍市議員楊靜宇也表示，先前從勞動局長陳信瑜涉與工會代表茶會時替黃珊珊助選惹議；以及後來士林、北投區舉辦龍舟畫龍點睛活動，當地13名議員無人知曉此行程；和福華、華榮市場視察爭議，北市府是否定調此為公務行程加上偶遇、巧遇和路過？直批福華市場有人明確指出當天特定人尾隨黃珊珊並發放選舉文宣。

楊靜宇指出，道德是最基本要求，行政中立法也是最低階要求，希望北市府舉辦任何活動都能告知所有民代，以免類似瓜田李下狀況再發生，應做到公平、公正、公立原則。

同樣無黨籍市議員林穎孟則認為，根據議會規則明定北市府官員、基層公務員必要時需列席向議會報告，但身為當事人的黃珊珊並非基層公務員卻不願備詢，委員會難以釐清事實，此舉根本就是傷害議會並予以譴責。

林穎孟同時質疑指出，福華、華榮市場考察行程為何未登錄在黃珊珊的相關公開行程，以及民眾黨如何得知？認為市場處和產發局都無法代為回應，黃珊珊未到場卻也未指派辦公室人員列席說明，明顯藐視議會，且難以說服大眾。

針對黃珊珊若要請辭、參選台北市長，林穎孟詢問，應於何時提出？認為北市府將重要市場行程歸給黃珊珊是幫其拉票鋪路。

社民黨市議員苗博雅隨後也譴責表示，黃珊珊發文說不便列席專案報告，北市府秘書長陳志銘和黃珊珊辦公室人員也都不來，所有相關問題無人可代詢答，黃珊珊當了20年議員，現在要參選市長就學會將公務員推出當人肉盾牌，但市長柯文哲先前還口口聲聲說不要把公務員當道具，直指黃珊珊要參選市長的起手式竟是限縮議會職權。

民進黨籍市議員鍾佩玲則認為，北市府行政不中立案例太多，建議未來所有公務行程應公開、透明，以免有類似「巧遇緣分」惹議。

產發局長林崇傑答詢表示，黃珊珊督導北市市場與夜市相關業務，一直都有安排相關考察行程，局處事先不會知道有任何參選人將到場，也並未通知相關參選人行程。

林崇傑說明，6月12日當天為公務考察行程，但是否公開則由各辦公室自行決定，產發局有登錄為公開行程。

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另，人事處回應說明，黃珊珊是否請辭參選為個人決定，依公務人員行政中立法規定並無明定要請辭，僅說在候選人名單公告之日起至投票日止應依規定請假，目前中選會表定時間為11月10日。

委員會最後裁示，今天列席局處無法說明本案疑義，嚴厲譴責黃珊珊拒絕列席專案報告，未責成秘書長代為出席，也無指派可說明案情的代理人，其逃避議會監督意圖明顯；另要求黃珊珊辦公室和秘書處須於明天議會大會列席說明，書面報告應於同日上午10時前送至各議員辦公室。（編輯：張銘坤）1110621