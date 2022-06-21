通學步道工程遭控破壞客家古窯址 苗縣府先停工

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苗栗縣政府水利處辦理頭份市僑善國小城鄉風貌通學步道工程，怪手進入高鐵橋下整地，遭台灣陶文化協會質疑破壞百年客家古窯址。水利處21日表示，已先停工，後續邀集協會及文觀局等單位會勘，研議處置方式。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣政府水利處辦理頭份市僑善國小城鄉風貌通學步道工程，怪手進入高鐵橋下整地，遭台灣陶文化協會質疑破壞百年客家古窯址，水利處今天說，已先停工，後續商討處理方式。

台灣陶文化協會理事長鄧淑慧透過新聞稿指出，頭份斗煥坪地區、苗124線高鐵橋下空地，曾是百年古窯「興隆窯」、「恒益窯」窯址，2家窯廠登記創立的時間皆為西元1915年，也是目前台灣已知最早的客家窯址，希望藉由古窯址的研究，找尋客家人生活軌跡。

鄧淑慧從事陶窯文化多年，她說，2007年在古窯址發現印有「恒益窯」的缸唇碎片，確定窯址位置，經由田野調查、訪問在地耆老文史專家，發現「恒益窯」更早營運時間應可追溯至清末，具歷史研究價值，可惜大部分窯址已因高鐵施工破壞，協會仍向土地所屬單位頭份市公所請命，期盼爭取闢為古窯遺址公園，深耕在地陶文化。

鄧淑慧指出，協會去年提報「頭份百年古窯遺址」登錄，縣府文化觀光局邀集文資委員現勘時，因水利處已規劃城鄉風貌通學步道工程，有委員建議先填覆40公分厚的填土再行施作，避免破壞地下可能存在的文化資產；未料，昨天施工單已不知情為由，將僅存的窯址遺跡填上大量水泥塊，窯址再度經歷浩劫，令人痛心。

苗栗縣政府水利處副處長黃文璋告訴中央社記者，該處已荒廢多年，雜草叢生，且並未登錄為「遺址」，廠商屬正常工序施工整地，不過基於尊重在地文化觀點，仍先行停工，後續邀集協會及文觀局等單位會勘，研議處置方式。

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縣府文觀局文化資產科指出，目前已登錄的考古遺址年分多在有文字紀錄之前，例如舊石器時代的長濱文化八仙洞考古遺址、新石器時代的牛罵頭遺址等，此案提報「頭份百年古窯遺址」屬近代窯址，與文化資產保存法「考古遺址」定義未合，文資委員於去年底現勘時，建議工程可繼續進行，並請施工單位可於工程進行中加強監看。

文資科表示，古窯初步現勘雖未具文資法定之考古遺址保存價值，考量其客家文化歷史意義，後續將再向客委會等上級機關申請相關計畫以彰顯其意義。（編輯：方沛清）1110621