「芋見屏東」 五大措施帶動產地價紓緩盛產壓力

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（中央社記者蔡孟妤屏東23日電）受去年氣候影響，造成今年中部產期延後，正好與屏東產期重疊，致使屏東芋頭買氣不如往年。有鑒於此，屏東縣府祭出五大措施，盼帶動產地芋頭價格，紓緩產地盛產壓力。

今天記者會由縣長潘孟安、立委周春米一同體驗如何料理芋頭。香甜軟糯的芋頭不論是甜點或是鹹食都很適合，一層芋泥、一層鮮奶油，滿滿餡料的三明治就完成了，吃火鍋時芋頭也是必不可少。

潘孟安表示，屏東芋頭種植面積達524公頃，其中地處水源保護區的高樹鄉就佔414公頃，為緩解今年中部產期延後帶來的價格衝擊，縣府規劃在地農會上芋收購、啟動加工、都會區行銷、團購、防疫平安箱等五大行銷方案，希望減輕壓力，不讓芋頭市場價格崩盤，導致農民心血功虧一簣。

依屏東縣政府農業處數據，屏東芋頭為全台第二大產區，種植面積達524公頃，年產量約8177公噸。針對上芋，凡符合收購規格，包括同一品種、形狀完整、質地堅實、外觀無瑕疵、無病蟲害、單果重600克以上，鼓勵在地高樹鄉農會收購。

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有意願農民向農會登記繳交土地資料，由農會派員田間採果並送縣府檢驗中心執行農藥殘留檢驗，且驗符合用藥規定，農會將以每公斤新台幣30元收購，銷往拍賣市場；若是中下芋品質，縣府將輔導在地合作社以每公斤20元價格收購，並轉由加工廠製成加工品。

除收購與加工外，縣府也推動都會區行銷，25、26日高樹鄉農會在台北希望廣場辦理芋頭行銷，25日下午2時，主舞台備有芋頭料理，歡迎北部民眾試吃選購；無法到場民眾，可利用「訂購單」或網站「屏東好物．防疫屏安箱」訂購，免出門就有優質芋頭直送到府。（編輯：孫承武）1110623