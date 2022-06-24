快打站長者熱昏送醫稱假訊息 盧秀燕認發錯新聞

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台中市連續2日啟動快打站為長者接種第4劑疫苗，針對市府稱長者熱昏送醫是不實消息一事，市長盧秀燕（圖）24日在市議會表示，新聞局23日發的新聞是錯誤的，在施打疫苗過程中確實是有人不舒服，每一次快打站都有這種情形，她必須表示抱歉。中央社記者郝雪卿攝 111年6月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市連續2日啟動快打站為長者接種第4劑疫苗，由於傳出有長者熱昏送醫，市府昨天駁斥是假消息，市長盧秀燕今天則在市議會答詢時認了新聞發布有錯，她必須表示抱歉。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台中市於22日到23日開設47處快打站，為65歲以上長者及55歲以上原住民，接種第4劑莫德納疫苗，卻因快打站規劃不周，讓長者在豔陽下大排長龍，還傳出有長者在排隊時昏倒送醫。

在昨天市府召開的線上防疫記者會中，針對長者熱昏送醫一事，市府則在會中指出，至今沒有接獲相關通報，這是不實消息，請勿誤傳假訊息，以免造成長輩不安，也影響防疫工作進行。

民進黨台中市議員周永鴻、江肇國、李天生、謝明源及何文海，上午在市議會臨時會大會中出示民眾在臉書的發文，要求消防局長曾進財說明，昨天北屯快打站至少有4名長者昏倒，消防局是否有接到通報？曾進財則說要再清查一下，並沒有正面答覆。

周永鴻進一步追問，昨天市府副發言人指稱有老人排隊昏倒是假消息，到底是不是假消息？

市府民政局長吳世瑋說，是溝通上的問題，前天沒有任何人「昏迷」送醫，但有救護車送去吊點滴的。

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「我來收拾！」盧秀燕表示，新聞局昨天發的新聞是錯誤的，在施打疫苗過程中確實是有人不舒服，每一次快打站都有這種情形，她必須表示抱歉。

市府接著也對此聲明表示，23日線上記者會，針對快打站有無暈倒送醫事件提問，回應語意是針對「當場暈倒送醫通報」，也確實沒有此類通報。但若針對現場脫水、中暑以及送醫後證實乃因確診而不適等醫護處置，則確有此類個案，送醫者皆意識清醒，語意溝通造成落差，市府再次澄清致歉。（編輯：謝雅竹）1110624

民進黨台中市議員周永鴻（左3）、李天生（左2）、何文海（左1）等人24日在台中市議會臨時會大會質詢，對於市府23日在記者會指稱長者在快打站昏倒送醫是假消息一事，認為市府在說謊。中央社記者郝雪卿攝 111年6月24日