登40多米高視察金門大橋施工 王國材估10月通車

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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）交通部長王國材今天視察金門大橋工程，登上大橋橋面最高點、距海平面約40多公尺高，見證橋中央預鑄節塊閉合塊吊裝作業。他說，橋面預計7月中下旬全部合攏，10月完工通車。

王國材在金門縣長楊鎮浯、國民黨立委陳玉珍、高公局長趙興華及交通部路政司司長林福山等人陪同下，先聽取高公局第二新建工程處處長郭呈彰簡報，隨後視察大橋施工情形。

王國材等人共同登上金門大橋橋面最高點、距離海平面約40多公尺高，見證大橋中央跨全長200公尺跨徑預鑄節塊閉合塊的吊裝作業完成。

王國材接受媒體聯訪時表示，金門大橋是國內首座大規模跨海大橋，民國99年行政院核定興建後，發包、施工並不順利，期間更換2次承包商，所幸最終克服天候及勞工短缺等問題，目前進度已超過9成。

王國材指出，金門大橋共有376塊預鑄節塊，今天見證主橋墩2節塊閉合後，還剩下31塊，預定7月中下旬全部合攏，隨後展開橋面鋪設、交控及景觀等相關後續作業，預計10月中旬可以完工通車。

高公局表示，目前金門大橋工程進度約97.48%，待全橋合攏後，將進行橋護欄、瀝青混凝土鋪築、伸縮縫安裝、照明工程安裝等作業，並於通車履勘通過後即可擇日開放通車。

楊鎮浯指出，金門大橋將是國內海事工程的里程碑，金門年底跨年晚會將在金門大橋的烈嶼端辦理。他同時建請交通部協助大橋完工後大小金門的交通觀光發展等建設等，並提議發行金門大橋通車紀念郵票。

記者提問，對於興建「金廈大橋」主張的看法。對此，王國材表示，「金廈大橋」主張涉及國安課題，當務之急是讓金門大橋早日完工通車。

金門大橋，西起烈嶼鄉（小金門）湖埔路，東到金寧鄉湖下慈湖路，全線5.4公里，其中跨海橋面長4.8公里。（編輯：戴光育）1110625

金門大橋共有376塊預鑄節塊，主橋墩2節塊25日閉合後，剩下31塊，預定7月中下旬全部合攏，之後就可展開橋面鋪設、交控及景觀等相關後續作業，預計10月中旬可以完工通車。中央社記者黃慧敏攝 111年6月25日