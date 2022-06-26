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每年逾百萬機車定檢 高市推手機簡訊服務

2022/6/26 12:21
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市每年應定檢機車高達137萬輛，市府環保局今天表示，為提升機車到檢率且響應少紙化政策，將逐漸減少寄發明信片，並推動手機簡訊通知服務，除環保減碳，也節省公帑。

環保局今天發布新聞稿表示，高雄市每年應定檢機車高達137萬輛，過往以寄發明信片定檢通知，常因未收到、誤認強制險通知等原因，以致車主逾期未檢驗而受罰。

環保局表示，為提升機車到檢率且響應少紙化政策，將逐漸減少寄發明信片並推動手機簡訊通知服務，只要車籍登記於高雄市的車主，利用手機或平板掃瞄QR-Code進入線上系統，依系統提示完成申請登記，即可每年收到簡訊提醒。

此外，如期完成定檢，還可參加抽獎，共1000個名額，將贈送100元便利商店禮券。環保局表示，手機簡訊服務除提供更即時、更便利的通知，也解決許多車主未居住於車籍地而未收到明信片通知的問題。

環保局提醒，機車逾期未定檢將處新台幣500元罰鍰，逾通知期限6個月仍未完成檢驗，將再處以3000元罰鍰，最重可移送監理機關逕行註銷牌照。

如機車已老舊不堪使用，建議可汰換或報廢，可避免因未定檢或遇路邊攔檢不合格而受罰。環保局今年持續推出老舊機車汰換電動二輪車加碼補助，最高加碼補助1萬2000元。

環保局長張瑞琿表示，環保局響應無紙低碳，推出定檢簡訊服務，邀市民踴躍加入，今年也持續推出老舊機車汰換加碼補助，並提高補助名額嘉惠更多市民。（編輯：屈享平）1110626

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