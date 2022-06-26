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台南鼓勵長者打追加劑疫苗 推抽獎送汽機車

2022/6/26 17:16
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府今天宣布，凡65歲以上及55歲以上具原住民身分的市民，明天起至8月31日接種COVID-19疫苗第3、4劑者，就能參加抽獎，獎品包括高級房車、電動機車及黃金元寶等。

台南市長黃偉哲下午在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會表示，從台南確診者死亡比率來看，以75歲以上長者最高，其次是65至74歲，追加劑疫苗接種覆蓋率仍可再加強。

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黃偉哲表示，為鼓勵年長者趕快接種第3劑與第4劑追加劑，因此決定實施設籍台南市的年長者打疫苗可參加抽獎，獎項很多，中獎機率很高，希望符合資格長者趕快接種，保護自己也有機會中大獎。

衛生局長許以霖表示，「打疫苗抽大獎」活動對象為台南市65歲以上及55歲以上具有原住民身分者，活動時間自明天起至8月31日止，在此期間，不限廠牌完成接種COVID-19疫苗第1次追加劑（第3劑）或第2次追加劑（第4劑）者即可參加，獎品包含高級房車、環保電動機車、節能電冰箱、黃金元寶等，詳細活動辦法將另行公告。（編輯：陳仁華）1110626

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